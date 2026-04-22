Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 13:46

Раскрыта причина падения машины в Обводный канал

Водитель упавшей в Обводный канал машины мог потерять сознание из-за кашля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Водитель иномарки, рухнувшей в Обводный канал в Санкт-Петербурге, мог потерять сознание за рулем из-за приступа сильного кашля, сообщает телеканал 78.ru. По информации источника, 51-летний автомобилист, управлявший Citroen, уже давно болеет бронхитом.

Как объяснил сам мужчина прибывшим на место сотрудникам полиции, непосредственно перед аварией он потерял сознание. После погружения автомобиля в воду водителю удалось самостоятельно открыть дверь и выбраться наружу. Пострадавший был доставлен в больницу с переохлаждением и ссадинами. Также госпитализация потребовалась 49-летнему пешеходу, которого сбила машина.

Момент падения автомобиля в канал попал на запись камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как 51-летний водитель теряет управление, сбивает пешехода, сносит ограждение набережной и уходит под воду.

Ранее стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело против женщины, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде и устроила массовую аварию на Садовом кольце. Два человека погибли, еще двое пострадали. Предварительно, виновницей ДТП стала экс-сотрудница Россотрудничества.

Регионы
Санкт-Петербург
аварии
ДТП
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.