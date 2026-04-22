22 апреля 2026 в 12:25

Момент падения автомобиля в Обводный канал попал на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Момент падения легкового автомобиля в Обводный канал в Санкт-Петербурге попал на запись камер видеонаблюдения. На опубликованных телеканалом 78.ru кадрах видно, как 51-летний водитель Citroën теряет управление, сбивает пешехода, сносит ограждение набережной и уходит под воду.

Как объяснил сам автомобилист прибывшим на место сотрудникам полиции, причиной аварии стала внезапная потеря сознания за рулем. После погружения машины в воду мужчине удалось самостоятельно открыть пассажирскую дверь и выбраться на поверхность.

Пострадавший водитель был доставлен в медучреждение с переохлаждением и множественными ссадинами. Также госпитализация потребовалась 49-летнему пешеходу, которого машина сбила перед падением в канал. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Саратова Николай Романов погиб в ДТП возле села Казачка. По информации источника, иномарка чиновника столкнулась с грузовиком, в результате чего Романов получил смертельные травмы и скончался на месте.

