Экс-мэр Саратова на Mercedes влетел в грузовик и погиб

Бывший мэр Саратова Романов погиб в ДТП с фурой возле села Казачка

Бывший мэр Саратова Николай Романов погиб в серьезном ДТП возле села Казачка, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, иномарка чиновника столкнулась с грузовиком, в результате чего Романов получил смертельные травмы и скончался на месте.

Предварительно, 77-летний Романов ехал за рулем личного Mercedes и, не проверив обстановку на дороге, совершил маневр. После этого его машина столкнулась с фурой Volvo, которой управлял 49-летний водитель.

Ранее под Калининградом двое водителей пострадали в ДТП с четырьмя машинами. Инцидент произошел на 16-м км дороги в районе Светловского округа. Один из мужчин выехал на встречную полосу, допустил столкновение, а затем по инерции задел еще два авто.

До этого стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело против женщины, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде и устроила массовую аварию на Садовом кольце. Два человека погибли, еще двое пострадали. Предварительно, виновницей ДТП стала экс-сотрудница Россотрудничества.

