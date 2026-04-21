Экс-мэр Саратова на Mercedes влетел в грузовик и погиб

Бывший мэр Саратова Романов погиб в ДТП с фурой возле села Казачка

Бывший мэр Саратова Николай Романов погиб в серьезном ДТП возле села Казачка, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, иномарка чиновника столкнулась с грузовиком, в результате чего Романов получил смертельные травмы и скончался на месте.

Предварительно, 77-летний Романов ехал за рулем личного Mercedes и, не проверив обстановку на дороге, совершил маневр. После этого его машина столкнулась с фурой Volvo, которой управлял 49-летний водитель.

