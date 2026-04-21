В Калининградской области два водителя пострадали в массовом ДТП

Под Калининградом двое водителей пострадали в ДТП с четырьмя машинами, сообщает «МК в Калининграде». Инцидент произошел около 17:40 на 16-м км дороги в районе Светловского округа.

Сообщается, что один из водителей выехал на встречную полосу, допустил столкновение, а затем по инерции задел еще две машины. Травмы получили водитель выехавшего на встречную полосу транспортного средства и еще один автомобилист.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что шесть пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев в Санкт-Петербурге. Авария произошла в 10:20 мск в Красносельском районе.