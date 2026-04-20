Шесть человек пострадали при столкновении трамваев в российском городе

Шесть человек пострадали при столкновении трамваев в российском городе Шесть пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев в Санкт-Петербурге

Шесть пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram-канале. Авария произошла в 10:20 мск в Красносельском районе. По факту ДТП проводится проверка.

В результате ДТП различные травмы получили шестеро пассажиров, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в Тосненском районе Ленинградской области в результате крупной аварии пострадали девять человек. По данным спасателей, на трассе А-120 произошло столкновение сразу пяти транспортных средств.

Кроме того, на трассе Беслан — Владикавказ в Правобережном районе Северной Осетии столкнулись грузовой автомобиль и две легковые машины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Также пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области сообщила, что на автодороге Курган — Тюмень грузовик Volvo совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался. Инцидент произошел на 173-м километре трассы.