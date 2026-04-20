Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 12:37

Шесть человек пострадали при столкновении трамваев в российском городе

Шесть пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев в Санкт-Петербурге

Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Шесть пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram-канале. Авария произошла в 10:20 мск в Красносельском районе. По факту ДТП проводится проверка.

В результате ДТП различные травмы получили шестеро пассажиров, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в Тосненском районе Ленинградской области в результате крупной аварии пострадали девять человек. По данным спасателей, на трассе А-120 произошло столкновение сразу пяти транспортных средств.

Кроме того, на трассе Беслан — Владикавказ в Правобережном районе Северной Осетии столкнулись грузовой автомобиль и две легковые машины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Также пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области сообщила, что на автодороге Курган — Тюмень грузовик Volvo совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался. Инцидент произошел на 173-м километре трассы.

Регионы
Санкт-Петербург
трамваи
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.