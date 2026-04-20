20 апреля 2026 в 10:18

Пять авто смяло на трассе в российском регионе

Девять человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Девять человек пострадали в результате массового ДТП в Тосненском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в своем канале на платформе MAX. По данным ведомства, на трассе А-120 столкнулись сразу пять автомобилей.

Предварительно, пострадали девять человек: двое госпитализированы в ЦРБ г. Тосно, остальные осматриваются на месте. На месте работают подразделения МВД России и скорая помощь, — говорится в сообщении.

В результате аварии столкнулись пять машин: микроавтобус Mercedes, грузовые автомобили Sitrak и DAF, а также легковые Renault Logan и Chery. Из-за дорожных работ на полосе, ведущей в сторону Гатчины, организовано реверсивное движение.

Ранее один взрослый и трое детей пострадали в массовом ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга. Всех раненых госпитализировали в среднетяжелом состоянии.

До этого стало известно, что два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Забайкальском крае. Авария произошла 18 апреля на 417-м километре трассы Чита — Забайкальск.

Регионы
Ленобласть
ДТП
аварии
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
