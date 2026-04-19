Трое детей пострадали в массовом ДТП в Петербурге Один взрослый и трое детей пострадали при столкновении пяти машин в Петербурге

Один взрослый и трое детей пострадали в массовом ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ в своем Telegram-канале. Всех раненых госпитализировали в среднетяжелом состоянии.

В результате ДТП пострадал 38-летний водитель автомобиля Kia, а также трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Nissan, — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла вечером 18 апреля. Водитель одной из легковушек столкнулся с другой машиной, которая врезалась в три легковых автомобиля.

Ранее стало известно, что два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Забайкальском крае. Авария произошла 18 апреля на 417-м километре трассы Чита — Забайкальск.

До этого в Саратовской области перевернулся автобус с детьми, направлявшийся в Пензу. Также появились кадры с места происшествия, на которых видно транспортное средство, лежащее на боку в кювете. Водитель автобуса погиб, а 10 человек получили травмы.