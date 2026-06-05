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05 июня 2026 в 10:05

Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: уровень доверия россиян к Путину составил 74%

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Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину составил 74%, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение». Его провели с 29 по 31 мая среди 1,5 тыс. россиян.

О доверии Владимиру Путину заявили 74% россиян. Также большинство населения (74%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — сообщила соцслужба.

При этом положительную оценку работы правительства дали 47% опрошенных, а 53% респондентов считают, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняет свою работу. По данным фонда, уровень поддержки политической партии «Единая Россия» составил 38%, а КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» получили 9%, 8%, 7% и 3% соответственно.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что президенту России доверяют 73,7% граждан, а его деятельность одобряют 67,5% россиян. Исследование проводилось 18–24 мая 2026 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

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