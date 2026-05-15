Раскрыт уровень доверия россиян Путину

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 74%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». Он был проведен с 1 по 3 мая среди 1,5 тыс. респондентов.

О доверии Владимиру Путину заявили 74% россиян. Также большинство населения (75%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — сообщили в ФОМ.

Согласно исследованию, положительно работу правительства оценивают 47% участников опроса. При этом 53% россиян заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин, по их мнению, хорошо справляется со своими обязанностями.

Среди политических партий наибольший уровень поддержки сохраняет «Единая Россия» — 39%. Далее следуют ЛДПР с 11%, КПРФ с 8%, «Новые люди» с 6% и «Справедливая Россия» с 4%.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна доверять себе и своему президенту. Он отметил, что в мировой политике и экономике складывается ситуация «идеального шторма», и в этих условиях России необходимо прежде всего исходить из собственных интересов и внутренних задач.