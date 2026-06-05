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05 июня 2026 в 12:26

Песков объяснил, к чему приведет путь молчания между Россией и Европой

Песков: Кремль считает тупиковым путь молчания между Россией и Европой

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Кремль считает тупиковым путь молчания между Россией и Европой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на полях ПМЭФ. При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин на протяжении последних пяти лет говорит, что Москва открыта к диалогу, передают «Известия».

Путин постоянно на протяжении всех этих пяти лет говорит: «Мы открыты к диалогу». Мы считаем, что это тупиковый путь разлучения, когда количество проблем растет, а желание разговаривать находится на нуле. И мы не инициаторы этого молчания, — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что европейцы знают, куда им нужно обратиться или кому позвонить, если они хотят начать диалог с Россией. Он также подчеркнул, что на языке ультиматумов с Москвой говорить не получится, но она открыта к переговорам.

До этого американские СМИ сообщали, что Германия, Великобритания и Франция совместно с Украиной работают над планом переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По информации источников, представители трех крупнейших экономик Европы обсуждали возможность проведения переговорного процесса.

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