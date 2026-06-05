Василевка, Святогорск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 5 июня

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 5 июня? Что происходит у Александровки, Василевки, Веселого, Волчанска, Волоховки, Гришино, Граново, Дробышево, Избицкого, Константиновки, Липцев, Липовки, Молочарки, Новодмитровки, Охримовки, Рай-Александровки, Северска, Святогорска, Степановки, Харькова и Чугуева?

WarGonzo

На Красноармейском направлении продолжаются бои в Василевке и Мирном, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«На Добропольском направлении, по сведениям источников, есть успехи в Новом Шахово. ВС РФ продвигаются севернее Ивановки. Идут бои в районе Белицкого и Нового Донбасса. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются по флангам и в самой Константиновке. Идут бои в районе Долгой Балки, Степановки, Иванополья, Плещеевки, Новодмитровки и Молочарки. На Краснолиманском направлении идут бои севернее Святогорска и в самом Красном Лимане. На Северском участке не стихают бои в Рай-Александровке. Продолжается штурм Малиновки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении идут бои за Охримовку. ВС РФ расширяют зону контроля в районе Казачьей Лопани и Шевченко», — говорится в публикации.

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«Два майора»

На Харьковском направлении ВС России продвигаются в направлении населенного пункта Казачья Лопань, пишет Telegram-канал «Два майора».

«На Волчанском участке наши продвинулись на 10 участках до 700 метров, ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка. На Великобурлукском участке наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Нововасилевки. На Добропольском участке фронта ВС России ведут бои в Васильевке и в районе Мирного. ВС России минувшей ночью работали по целям в Одессе и окрестностях, а также в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях», — сообщили военкоры.

ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

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«Северный ветер»

На Харьковском направлении ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Казачьей Лопани, Прудянки, Избицкого, Рубежного, Большой Писаревки, Чугуева и Русских Тишек, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«На Липцевском направлении ВСУ активных действий не предпринимали. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на 10 участках до 700 метров. Наши штурмовики ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района. ВС РФ вновь нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Избицкого. На Великобурлукском направлении штурмовые группы российских военнослужащих ведут бои в лесных массивах около Нововасилевки. На Сумском направлении ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районах Ястребщины, Бунякино, Кияницы, Храповщины, Могрицы, Малой Рыбицы, Путивля, Ястребщины, Большой Рыбицы, Краснополья и Мироновки», — сообщили военкоры.

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