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05 июня 2026 в 10:19

Стало известно, где может пройти встреча формата «3+3» по Южному Кавказу

Россия рассчитывает, что встреча формата «3+3» пройдет в Баку или Ереване

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российская сторона рассчитывает, что следующая встреча формата «3+3» пройдет в Баку или Ереване, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФ. Речь идет о переговорах Азербайджана, Армении, Грузии, России, Турции и Ирана. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, диалог об этом идет.

Мы рассчитываем, что следующая встреча министров пройдет либо в Баку, либо в Ереване. Как мы понимаем, переговоры на этот счет продолжаются между нашими азербайджанскими и армянскими коллегами, — отметил Галузин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что руководство Армении, приняв закон о начале движения страны в Европейский союз, поставило вопрос ребром и теперь должно отвечать за свои слова. Он напомнил о дилемме между ЕАЭС и ЕС, с которой столкнулась республика. Также Лавров обратил внимание на предвыборное обещание премьер-министра страны Никола Пашиняна предоставить народу альтернативу. В частности, он намеревался решить вопрос путем референдума.

Также Лавров заявил, что руководство Грузии, несмотря на приверженность курсу в Евросоюз, осознает потенциальные негативные последствия такого вступления. По его словам, присоединение страны к ЕС повлечет за собой утрату конкурентных преимуществ в сельском хозяйстве.

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