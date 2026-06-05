Врач раскрыла, как сохранить здоровье ногтей при педикюре с гель-лаком

При процедуре педикюра рекомендуется отказаться от спиливания или срывания старого слоя гель-лака, посоветовала в беседе с KP.RU подолог Юлия Иволга. Лучше попросить мастера намочить ногти в специальной жидкости и аккуратно соскрести его. Важно также проследить, чтобы все кутикулы обработали с особой осторожностью во избежание микротравм.

Покрытие гель-лаком может навредить ногтям. У тех, кто предпочитает такой уход за стопой, ногтевые пластины истончаются, становятся более хрупкими, что может приводить к их деформации. Я, как врач, рекомендую делать выбор в пользу укрепляющих лаков или пленок, — порекомендовала Иволга.

Она призвала не прибегать к процедуре педикюра с гель-лаком слишком часто. По ее мнению, в идеале делать перерывы после каждого покрытия на один или два цикла — в этот период лучше восстанавливать ногти с помощью укрепляющих средств. Важно также использовать масло для кутикулы и увлажняющие кремы.

Ранее лешмейкер Мутриба Бободжонова заявила, что наращивание ресниц — это безопасная процедура, но все-таки ее лучше делать с перерывами. По словам собеседницы, в группе риска обладательницы чувствительной кожи, которым желательно выдерживать паузу.