ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 12:23

Врач раскрыла, как сохранить здоровье ногтей при педикюре с гель-лаком

Подолог Иволга посоветовала отказаться от спиливания старого гель-лака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

При процедуре педикюра рекомендуется отказаться от спиливания или срывания старого слоя гель-лака, посоветовала в беседе с KP.RU подолог Юлия Иволга. Лучше попросить мастера намочить ногти в специальной жидкости и аккуратно соскрести его. Важно также проследить, чтобы все кутикулы обработали с особой осторожностью во избежание микротравм.

Покрытие гель-лаком может навредить ногтям. У тех, кто предпочитает такой уход за стопой, ногтевые пластины истончаются, становятся более хрупкими, что может приводить к их деформации. Я, как врач, рекомендую делать выбор в пользу укрепляющих лаков или пленок, — порекомендовала Иволга.

Она призвала не прибегать к процедуре педикюра с гель-лаком слишком часто. По ее мнению, в идеале делать перерывы после каждого покрытия на один или два цикла — в этот период лучше восстанавливать ногти с помощью укрепляющих средств. Важно также использовать масло для кутикулы и увлажняющие кремы.

Ранее лешмейкер Мутриба Бободжонова заявила, что наращивание ресниц — это безопасная процедура, но все-таки ее лучше делать с перерывами. По словам собеседницы, в группе риска обладательницы чувствительной кожи, которым желательно выдерживать паузу.

Здоровье
красота
врачи
педикюр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог рассказала о вреде кетчупа
Посол Ирана высказался о роли России в мире
Политолог назвал весомый мотив Европы для начала диалога с Россией
Лантратова рассказала о договоренности с украинским омбудсменом
«Видеть будущее»: Кустурица о попытках Запада отменить русскую культуру
РФПИ: шаги по строительству тоннеля между РФ и США будут ясны к концу года
Мужчина и женщина получили осколочные ранения при детонации дрона ВСУ
Нарколог дал совет, как повлиять на курящего подростка
Ученые из России создали оружие против самой агрессивной опухоли мозга
Родителям дали совет, как уберечь ребенка от зависимости от общения с ИИ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос — 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.