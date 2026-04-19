Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 11:11

Большегруз насмерть сбил пешехода в российском регионе

Грузовик Volvo насмерть сбил пешехода на автодороге Курган — Тюмень

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Грузовик Volvo насмерть сбил пешехода на автодороге Курган — Тюмень в Тюменской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в Telegram-канале. Авария произошла на 173-м километре трассы.

На 173-м километре автодороги Курган — Тюмень большегрузом Volvo сбит мужчина, он погиб, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пешеход шел по краю проезжей части. Погибшим оказался 62-летний житель села Леваши. При этом за рулем был 37-летний водитель из Челябинской области.

Ранее в Мурманске на Кольском проспекте произошла массовая авария с участием четырех машин, в том числе грузовика. ДТП случилось в районе дома № 136. В полиции сообщили, что 24-летний водитель BMW двигался со стороны улицы Беринга в направлении Кооперативной, при перестроении он не справился с управлением. Водителя этой машины доставили в Мурманскую областную больницу.

До этого в Пензенской области произошло ДТП, в котором погибли трое детей и женщина-водитель. Среди жертв оказался младенец, которому не исполнилось и года. Правоохранители начали проверку.

Регионы
Тюменская область
ДТП
грузовики
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.