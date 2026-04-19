Большегруз насмерть сбил пешехода в российском регионе

Грузовик Volvo насмерть сбил пешехода на автодороге Курган — Тюмень в Тюменской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в Telegram-канале. Авария произошла на 173-м километре трассы.

По предварительной информации, пешеход шел по краю проезжей части. Погибшим оказался 62-летний житель села Леваши. При этом за рулем был 37-летний водитель из Челябинской области.

Ранее в Мурманске на Кольском проспекте произошла массовая авария с участием четырех машин, в том числе грузовика. ДТП случилось в районе дома № 136. В полиции сообщили, что 24-летний водитель BMW двигался со стороны улицы Беринга в направлении Кооперативной, при перестроении он не справился с управлением. Водителя этой машины доставили в Мурманскую областную больницу.

До этого в Пензенской области произошло ДТП, в котором погибли трое детей и женщина-водитель. Среди жертв оказался младенец, которому не исполнилось и года. Правоохранители начали проверку.