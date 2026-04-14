14 апреля 2026 в 21:16

Среди погибших в ДТП в Пензенской области оказался младенец

Фото: t.me/UGIBDD58
В Пензенской области произошло ДТП, в котором погибли трое детей и женщина-водитель, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Среди жертв оказался младенец, которому не исполнилось и года.

В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2112 и три его пассажира, девочка 2016 года рождения и мальчики 2021 и 2026 годов рождения, скончались на месте дорожно-транспортного происшествия, — сказано в сообщении.

Женщина, управлявшая легковым автомобилем, погибла на 30-м году жизни. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что смертельное ДТП произошло на участке трассы М-5 «Урал», на 768-м километре магистрали вблизи рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик. На месте работают экстренные службы.

До этого из-за падения автомобиля с моста в Москве травмы получили четыре человека. Двое пострадавших были без сознания, их состояние медики оценили как тяжелое.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
