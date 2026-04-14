Трое детей и взрослый пострадали в ДТП на трассе под Пензой

Трое детей и взрослый пострадали в ДТП на трассе под Пензой

Три ребенка и один взрослый пострадали в ДТП на участке трассы М-5 «Урал» в Пензенской области, сообщил источник РЕН ТВ. Авария произошла на 768-м километре магистрали вблизи рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района.

Столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Подробности о состоянии пострадавших и причинах аварии не уточняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Московской области грузовой автомобиль врезался в «Газель», остановившуюся из-за неисправности. Авария случилась в Люберецком городском округе на трассе «Урал». Оба автомобиля получили серьезные повреждения, а их фрагменты оказались разбросаны по проезжей части.

До этого из-за падения автомобиля с моста в Москве травмы получили четыре человека. Двое пострадавших были без сознания, их состояние медики оценили как тяжелое.

Кроме того, в Забайкальском крае произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Водитель автомобиля Nissan March сбил 10-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения.