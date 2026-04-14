Фура смяла легковое авто вместе с людьми в Подмосковье Фура влетела в остановившийся из-за поломки ГАЗ в Подмосковье

Серьезное ДТП произошло в Московской области, где грузовой автомобиль врезался в ГАЗ, остановившийся из-за неисправности, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». Авария случилась утром в Люберецком городском округе на трассе «Урал».

По имеющимся данным, грузовик на высокой скорости столкнулся с транспортным средством. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, а их фрагменты оказались разбросаны по проезжей части. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства случившегося. В результате аварии один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Ранее из-за падения автомобиля с моста в Москве травмы получили четыре человека. На месте происшествия в районе Вешняки работают экстренные службы и проводится спасательная операция. Двое пострадавших находятся без сознания, их состояние оценивается медиками как тяжелое.

До этого в Забайкальском крае произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Водитель автомобиля Nissan March сбил 10-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения.