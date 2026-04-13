В Москве машина с людьми сорвалась с моста в воду

Четыре человека пострадали при падении машины с моста в Москве, сообщили РИА Новости. Экстренные службы проводят спасательную операцию.

ДТП произошло в районе Вешняки. По предварительной информации, двое человек находятся без сознания. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Что касается остальных, то они также получили травмы, но данных об их состоянии пока нет. Информация о возрасте пострадавших и прочих деталях пока не раскрывается. Официальных комментариев на данный момент не поступало.

