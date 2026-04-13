13 апреля 2026 в 23:19

В Москве машина с людьми сорвалась с моста в воду

В Москве машина сорвалась с моста в воду, четыре человека пострадали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Четыре человека пострадали при падении машины с моста в Москве, сообщили РИА Новости. Экстренные службы проводят спасательную операцию.

ДТП произошло в районе Вешняки. По предварительной информации, двое человек находятся без сознания. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Что касается остальных, то они также получили травмы, но данных об их состоянии пока нет. Информация о возрасте пострадавших и прочих деталях пока не раскрывается. Официальных комментариев на данный момент не поступало.

Ранее в Сети опубликовали видео, на кадрах которого запечатлен момент смертельного ДТП в Москве. На них видно, как «Газель» въехала в Jaguar на высокой скорости. Происшествие случилось на Московском скоростном диаметре в районе Ховрино. Тогда стало известно, что оба погибших сидели в иномарке. Водитель «Газели» получил травмы.

До этого сообщалось, что в Армении произошла серьезная авария возле села Агин в Ширакской области. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых были двое детей. Еще 11 человек получили травмы, их состояние классифицируется как тяжелое и крайне тяжелое. Трое пострадавших детей находятся в процессе транспортировки в медицинское учреждение.

