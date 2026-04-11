Появилось жуткое видео смертельной аварии в Москве

Появилось видео с моментом смертельного ДТП с Jaguar и «Газелью» в Москве

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП в Москве с участием Jaguar и «Газели». Кадры публикует столичный Дептранс. На них видно, как микроавтобус на высокой скорости въехал в остановившуюся из-за технической неисправности иномарку.

ДТП произошло на Московском скоростном диаметре в районе Ховрино. Тогда сообщалось, что оба погибших находились в иномарке, травмы получил водитель «Газели».

До этого в Добрянке Пермского края Citroen протаранил продуктовый магазин на улице Красногвардейской, дом 26. Водитель потерял управление, выбрав неправильную скорость, и не смог затормозить, чтобы избежать наезда на здание. В результате ДТП пострадала пассажирка, ее доставили в больницу.