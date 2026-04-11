Смертельное ДТП с Jaguar и «Газелью» произошло на трассе в Москве Два человека погибли и один пострадал в ДТП с Jaguar и «Газелью» в Москве

На Московском скоростном диаметре в районе Ховрино произошло смертельное ДТП с участием Jaguar и «Газели», сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». По предварительным данным, в аварии погибли два человека, еще один пострадал.

По информации канала, оба погибших находились в иномарке, травмы получил водитель «Газели». Перекрыто три полосы дороги в Московскую область.

Ранее в Добрянке Пермского края Citroen протаранил продуктовый магазин на улице Красногвардейской, дом 26. Водитель потерял управление, выбрав неправильную скорость, и не смог затормозить, чтобы избежать наезда на здание. В результате ДТП пострадала пассажирка, ее доставили в больницу.

До этого сообщалось, что в Армении произошла серьезная авария возле поселка Агин в Ширакской области. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых были двое детей. Еще 11 человек получили травмы, их состояние классифицируется как тяжелое и крайне тяжелое. Трое пострадавших детей находятся в процессе транспортировки в медицинское учреждение.