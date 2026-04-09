Иномарка врезалась в продуктовый магазин в Прикамье

В Добрянке Пермского края Citroën врезался в продуктовый магазин, пишет perm.aif.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию. Машина протаранила здание по адресу: улица Красногвардейская, дом № 26.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, уточняются все обстоятельства произошедшего. Личность водителя устанавливается, — уточнили в службе.

По предварительным данным, водитель потерял управление — он неправильно выбрал скорость и не сумел затормозить, чтобы избежать наезда на препятствие. В результате ДТП пострадала пассажирка 1993 года рождения — ее госпитализировали.

