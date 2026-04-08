Lexus «впечатался» в подъезд жилого дома

Lexus врезался в подъезд жилого дома на северо-западе Москвы, передает РЕН ТВ. По словам источника, близкого к ситуации, водитель получил ушиб грудной клетки и сотрясение мозга. Пострадавшего госпитализировали.

Также в Казани водитель Lexus устроил дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого повредил пять машин и разрушил бетонное ограждение. После этого иномарка перевернулась и загорелась. По предварительной информации, мужчина за рулем проигнорировал требование дорожного знака, не справился с управлением и врезался в ограждение.

Ранее сообщалось, что четверо детей получили ранения в ДТП с эвакуатором и иномаркой на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. 31-летний водитель эвакуатора проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Mercedes-Benz, двигавшийся во встречном направлении.