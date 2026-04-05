Четверо детей пострадали в аварии с эвакуатором и Mercedes

В Петербурге четверо детей пострадали в аварии с эвакуатором

Четверо детей получили ранения в ДТП с эвакуатором и иномаркой на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. По данным ведомства, 31-летний водитель эвакуатора проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Mercedes-Benz, двигавшийся во встречном направлении.

В результате ДТП шестилетний пассажир автомобиля Mercedes в тяжелом состоянии, а также трое несовершеннолетних из этого же автомобиля семи и девяти лет в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Примечательно, что все дети не были пристегнуты ремнями безопасности, — сказано в сообщении.

