Четверо детей пострадали в аварии с эвакуатором и Mercedes

05 апреля 2026 в 12:21

В Петербурге четверо детей пострадали в аварии с эвакуатором

Четверо детей получили ранения в ДТП с эвакуатором и иномаркой на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. По данным ведомства, 31-летний водитель эвакуатора проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Mercedes-Benz, двигавшийся во встречном направлении.

В результате ДТП шестилетний пассажир автомобиля Mercedes в тяжелом состоянии, а также трое несовершеннолетних из этого же автомобиля семи и девяти лет в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Примечательно, что все дети не были пристегнуты ремнями безопасности, — сказано в сообщении.

Ранее три человека впали в кому после аварии в Уфе. По предварительной информации, ночью Lada Priora ехала по встречной полосе трассы М-5 с выключенными фарами. На участке между Демой и кафе «Отдых» легковушка столкнулась с другой машиной. Во втором автомобиле находились четыре 20-летних юноши. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии.

До этого в Иркутской области в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля погибли два человека, еще двое были госпитализированы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

