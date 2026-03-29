Водитель Lexus и двое пассажиров погибли при массовом ДТП в Казани

Lexus повредил пять машин, разрушил бетонное ограждение, перевернулся и загорелся в Казани — водитель и два пассажира погибли на месте, передает пресс-служба городской Госавтоинспекции. По предварительной информации, мужчина за рулем проигнорировал требование дорожного знака, не справился с управлением и врезался в ограждение на Петербургской улице.

В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Lexus, жители Самарской области, скончались на месте, предварительно, от полученных травм в результате многофазного ДТП, — сказано в сообщении.

