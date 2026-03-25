25 марта 2026 в 16:57

Момент смертельного ДТП с напавшим на девушку сталкером попал на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Момент смертельного ДТП на трассе А-108 с участием мужчины, подозреваемого в нападении на бывшую девушку, попал на видео, сообщает Telegram-канал Mash. Со слов водителя фуры, он выехал на встречную полосу специально.

На кадрах видно, как автомобиль вылетает на «встречку» и врезается в грузовик. От удара автомобиль загорелся, мужчина скончался на месте.

До этого, по информации источника, подозреваемый ворвался в квартиру бывшей возлюбленной в столичном ЖК «Лайнер», нанес ей 12 ножевых ранений, сфотографировал окровавленное тело и разослал снимки близким девушки, после чего скрылся. Пострадавшая госпитализирована.

По информации источников, изначально москвич пришел к своей бывшей возлюбленной, чтобы поздравить ее с днем рождения, но у них начался конфликт. После нападения мужчина стал ждать, пока жертва умрет от кровопотери, но это не случилось. В попытке замести следы он попробовал инсценировать ее суицид и написал предсмертную записку.

Ранее в Петербурге арестовали школьницу, подозреваемую в подстрекательстве к убийству своего бывшего возлюбленного. По версии следствия, девушка нашла нож для своего приятеля, который расправился с 17-летним юношей, а потом бросил его тело в лесополосе.

смерти
ДТП
Москва
ножевые ранения
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

