Момент смертельного ДТП с напавшим на девушку сталкером попал на видео

Момент смертельного ДТП на трассе А-108 с участием мужчины, подозреваемого в нападении на бывшую девушку, попал на видео, сообщает Telegram-канал Mash. Со слов водителя фуры, он выехал на встречную полосу специально.

На кадрах видно, как автомобиль вылетает на «встречку» и врезается в грузовик. От удара автомобиль загорелся, мужчина скончался на месте.

До этого, по информации источника, подозреваемый ворвался в квартиру бывшей возлюбленной в столичном ЖК «Лайнер», нанес ей 12 ножевых ранений, сфотографировал окровавленное тело и разослал снимки близким девушки, после чего скрылся. Пострадавшая госпитализирована.

По информации источников, изначально москвич пришел к своей бывшей возлюбленной, чтобы поздравить ее с днем рождения, но у них начался конфликт. После нападения мужчина стал ждать, пока жертва умрет от кровопотери, но это не случилось. В попытке замести следы он попробовал инсценировать ее суицид и написал предсмертную записку.

