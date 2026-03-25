Мужчина попытался зарезать возлюбленную в день ее рождения В Москве мужчина ранил возлюбленную ножом и попытался инсценировать ее суицид

В Москве мужчина пришел поздравить свою девушку с днем рождения, но в итоге ранил возлюбленную ножом, передает Telegram-канал Baza. Чтобы замести следы, он попытался инсценировать ее суицид и написал предсмертную записку. В публикации говорится, что нападение произошло в ЖК «Лайнер» на Ходынке.

По информации источника, молодой человек пришел к возлюбленной на ее 29-летие, однако праздник быстро перерос в конфликт. Во время ссоры он нанес девушке множественные ножевые ранения и, как пишет канал, якобы ждал, пока та умрет от кровопотери. Девушка осталась жива, ее доставили в больницу. Подозреваемого разыскивают правоохранители.

Ранее житель Индии незадолго до свадьбы отвел свою 17-летнюю невесту в заброшенный дом и перерезал ей горло. Тело девушки обнаружили родственники подозреваемого, которые и вызвали полицию.

До этого в американском штате Иллинойс 24-летняя женщина убила свою беременную подругу и троих ее детей, включая двухлетнего ребенка и годовалого младенца. Тела она спрятала в стиральной и сушильной машинах. Погибшая женщина была на седьмом месяце беременности.