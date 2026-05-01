01 мая 2026 в 01:26

Неизвестный напал с ножом на школу и ранил пятерых человек

Fox: в школе города Такома в США пострадали пять человек при нападении с ножом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В школе города Такома в штате Вашингтон произошло нападение с применением ножа, передает Fox News. В результате инцидента пострадали не менее пяти человек.

Все раненые были госпитализированы, четверо из них находились в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемый был задержан на месте происшествия.

Ранее ученик, вооруженный дробовиком, напал на лицей в районе Сиверек провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. По информации источника, число пострадавших выросло до 17 человек, в их числе 12 учеников и трое учителей.

До этого в Нижнекамске 13-летний лицеист с ножом напал на уборщицу учреждения. Уточнялось, что подросток также разбрасывал петарды в коридоре. В частности, по словам других лицеистов, они услышали, как в коридоре раздались два громких хлопка.

Позже появилась информация, что нижнекамский лицеист обсуждал план атаки на школу в тематических чатах. Судя по его переписке, он готовился заранее: доставал нужную атрибутику и фотографировался с ней. Кроме того, он отправлял одноклассникам видео нападений на школы и высмеивал религиозные взгляды.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

