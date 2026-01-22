Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 10:23

«Два взрыва в коридоре»: лицеисты рассказали о трагедии в Нижнекамске

Ученик напал на уборщицу в нижнекамском лицее во время уроков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В нижнекамском лицее шли уроки в момент нападения 13-летнего лицеиста с ножом на уборщицу учреждения, передает Telegram-канал «112» со ссылкой на учеников. По их словам, сначала в коридоре раздались два громких хлопка — многие не сразу поняли, что происходит.

Сидим на алгебре, и два взрыва в коридоре, — рассказал один из них.

В материале сказано, что после этого началась паника: дети начали выбегать из классов и пытались спрятаться. Спустя несколько минут прозвучал еще один резкий звук, после чего из коридора начали доноситься крики и стоны.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске 13-летний лицеист с ножом напал на уборщицу учреждения. Уточнялось, что подросток также разбрасывал петарды в коридоре.

До этого стало известно, что в Электростали 18-летнего парня зарезали на остановке. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Через некоторое время был задержан подозреваемый. Он утверждает, что не отдавал отчет своим действиям. По словам мужчины, у него с собой был нож, который он взял из квартиры.

