«Два взрыва в коридоре»: лицеисты рассказали о трагедии в Нижнекамске

В нижнекамском лицее шли уроки в момент нападения 13-летнего лицеиста с ножом на уборщицу учреждения, передает Telegram-канал «112» со ссылкой на учеников. По их словам, сначала в коридоре раздались два громких хлопка — многие не сразу поняли, что происходит.
Сидим на алгебре, и два взрыва в коридоре, — рассказал один из них.
В материале сказано, что после этого началась паника: дети начали выбегать из классов и пытались спрятаться. Спустя несколько минут прозвучал еще один резкий звук, после чего из коридора начали доноситься крики и стоны.
Ранее сообщалось, что в Нижнекамске 13-летний лицеист с ножом напал на уборщицу учреждения. Уточнялось, что подросток также разбрасывал петарды в коридоре.
