03 марта 2026 в 22:20

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации секретного объекта под Тегераном

ЦАХАЛ заявила об ударе по секретному ядерному объекту Ирана на базе Минзадехи

Флаг Израиля Флаг Израиля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за атаку на секретный объект в Иране. Целью стал подземный комплекс, где велись работы над ядерным оружием, заявил бригадный генерал Эфи Дефрин.

Несколько часов назад мы нанесли удар по базе Минзадехи. Там находились ученые, которые пытались разработать ядерное оружие, сказал он на брифинге.

Разведка ЦАХАЛ длительное время следила за группой ученых, которые занимались разработкой ключевых компонентов ядерного боеприпаса. Военные утверждают, что смогли определить точные координаты их нового местоположения на объекте, что позволило поразить подземное сооружение. В израильской армии подчеркнули, что этот удар лишил Иран важного звена в цепочке создания ядерного потенциала.

Ранее израильские военные зафиксировали ракетный обстрел северных и центральных районов страны с территории Ливана. Это первый подобный инцидент с ноября 2024 года.

Иран
Израиль
ученые
ядерный арсенал
