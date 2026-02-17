Зимняя Олимпиада — 2026
Сенатор предостерег от превращения нового школьного предмета в «обязаловку»

Сенатор Гибатдинов потребовал не превращать «Обучение служением» в формальность

Новую школьную программу «Обучение служением» нельзя превращать в формальную «обязаловку», заявил NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. По его словам, в целом инициатива патриотического воспитания в школах правильная.

Главный вопрос — реализация. Если программа превратится в формальную «обязаловку», она быстро потеряет смысл. К очень большому сожалению, «Разговоры о важном» как раз стали примером того, как образовательный формат может нуждаться в переработке по содержанию и формату, — указал сенатор.

По его словам, воспитывать ответственность и гражданскую позицию можно и нужно, но только если подходить к этому с умом. Сенатор указал, что детям важно слушать лекции о ценностях, видеть, как они работают в реальной жизни.

С сентября в обязательный школьный предмет «индивидуальный проект» включат программу «Обучение служением. Первые», заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что в ее рамках ученики будут решать социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса.

