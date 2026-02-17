Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 05:41

В школьную программу внедрят «служение»

Кравцов: в школьную программу внедрят «служение» как обязательный предмет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
С сентября в обязательный школьный предмет «индивидуальный проект» включат программу «Обучение служением. Первые», заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что в ее рамках ученики будут решать социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса, передает РБК.

Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа «Обучение служением. Первые» усилит именно эту составляющую. Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению, — указал министр.

Ранее Минпросвещения РФ скорректировало сроки введения предмета «Духовно-нравственная культура России» в школах: дисциплина будет внедряться поэтапно в течение нескольких лет. Так, с 2026/27 учебного года ее начнут изучать только пятиклассники, а в шестых и седьмых классах предмет появится годом позже.

До этого член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что сокращение часов на изучение иностранного языка в школах — правильное решение. По его мнению, традиционные методы обучения не дают устойчивого результата без постоянной практики и погружения в языковую среду. Он подчеркнул, что в школе достаточно ограничиться базовыми знаниями.

