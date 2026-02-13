Новый предмет о традиционных ценностях введут в школы с задержкой Минпросвещения: введение предмета ДНКР в школах будет поэтапным

Минпросвещения РФ скорректировало сроки введения предмета «Духовно-нравственная культура России» в школах: дисциплина будет внедряться поэтапно в течение нескольких лет, сообщает РИА Новости. Так, с 2026/27 учебного года ее начнут изучать только пятиклассники, а в шестых и седьмых классах предмет появится годом позже.

Одновременно министерство утвердило сокращение часов на иностранный язык. С 1 сентября 2026 года пятиклассники будут изучать его два часа в неделю вместо трех. С 1 сентября 2027 года аналогичное изменение коснется шестых и седьмых классов. Изучение иностранного языка при этом остается обязательным.

В ведомстве пояснили, что изменения нацелены на оптимизацию учебной нагрузки и перераспределение времени. Новый предмет призван формировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что сокращение часов на изучение иностранного языка в школах — правильное решение. По его мнению, традиционные методы обучения не дают устойчивого результата без постоянной практики и погружения в языковую среду. Он подчеркнул, что в школе достаточно ограничиться базовыми знаниями.