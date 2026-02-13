Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 12:50

Новый предмет о традиционных ценностях введут в школы с задержкой

Минпросвещения: введение предмета ДНКР в школах будет поэтапным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минпросвещения РФ скорректировало сроки введения предмета «Духовно-нравственная культура России» в школах: дисциплина будет внедряться поэтапно в течение нескольких лет, сообщает РИА Новости. Так, с 2026/27 учебного года ее начнут изучать только пятиклассники, а в шестых и седьмых классах предмет появится годом позже.

Одновременно министерство утвердило сокращение часов на иностранный язык. С 1 сентября 2026 года пятиклассники будут изучать его два часа в неделю вместо трех. С 1 сентября 2027 года аналогичное изменение коснется шестых и седьмых классов. Изучение иностранного языка при этом остается обязательным.

В ведомстве пояснили, что изменения нацелены на оптимизацию учебной нагрузки и перераспределение времени. Новый предмет призван формировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что сокращение часов на изучение иностранного языка в школах — правильное решение. По его мнению, традиционные методы обучения не дают устойчивого результата без постоянной практики и погружения в языковую среду. Он подчеркнул, что в школе достаточно ограничиться базовыми знаниями.

учеба
школы
школьники
Минпросвещения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о провале «лучшего в мире танка»
«Вам будет сильно плохо»: жительница ДНР раскрыла правду о методах СБУ
Фантаст Лукьяненко ответил, может ли ИИ написать культовое произведение
Переписка сообщниц Эпштейна вскрыла планы «рыбалки» с латвийским премьером
«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над ним участникам «Корней»
«Просто смешно»: российская певица в 43 года захотела родить ребенка
Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих
Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины
Экс-генсек НАТО призвал возобновить диалог с Россией
Военком открыл стрельбу по мужчине
Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля
Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике
Исполнитель культового хита Moskau неожиданно скончался
Центробанк принял неожиданное решение по ключевой ставке
Политолог назвал возможные сроки проведения выборов на Украине
Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС
Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest
Блогер Лебедев назвал лучшее место для жизни
Подпольный пивзавод ликвидировали в Новосибирске
Подмосковный экс-прокурор попался на взятке в полмиллиарда рублей
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.