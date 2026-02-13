Глава РГБ объяснил, зачем школьникам уроки изящной словесности

Появление в школах уроков изящной словесности поможет ученикам выражать свои мысли без нормативной лексики, заявил генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда. Ранее такое предложение озвучил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, передает ТАСС.

Это очень хорошая инициатива. Мне кажется, красивый, изящный язык — это очень большое конкурентное преимущество в нашем скучном, сером мире. Я за то, чтобы эти уроки были, — сказал Дуда.

Он добавил, что образованный человек не нуждается в использовании нецензурных выражений. Также глава РГБ подчеркнул, что подобные занятия помогут молодому поколению.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил отменить домашние задания на выходные и учебу по субботам. Политик призвал снизить нагрузку на школьников и педагогов, оставив на эти дни лишь творческие и спортивные занятия. По его мнению, домашняя работа не должна сводиться к механической зубрежке или использованию нейросетей.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой предоставить работающим родителям три дополнительных оплачиваемых выходных в год для посещения школьных мероприятий. Обращение с этой инициативой было направлено министру труда Антону Котякову.