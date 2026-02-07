В Госдуме предложили подарить школьникам свободные выходные Миронов предложил отменить домашние задания на выходные и учебу по субботам

Нужно отменить домашние задания на выходные и учебу по субботам, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с телеканалом RT. По его словам, важно снизить нагрузку не только на учеников, но и на преподавателей российских школ. Дети по выходным должны отдыхать, отметил он.

Оставляя на эти дни только творческие, спортивные, внеклассные занятия. По выходным дети, как и взрослые, должны отдыхать, — сказал Миронов.

Как подчеркнул политик, домашнюю работу нельзя сводить к механической зубрежке или использованию нейросетей. Миронов отметил, что домашнее задание должно быть интересным для детей.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что реформа системы образования ведет к системному разрушению психики школьников и является причиной чудовищных преступлений в учебных заведениях. По его мнению, эта политика, проводимая либеральными реформаторами, направлена на уничтожение знаний и дестабилизацию молодежи.

Кроме того, депутат Андрей Свинцов предложил создать в России возможность анонимно сообщать о буллинге через специализированные комиссии при институте уполномоченных по правам ребенка. Он подчеркнул, что необходим комплексный подход с привлечением МВД, Минздрава и родителей, а также регулярные профилактические осмотры у психологов.