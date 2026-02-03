Реформа системы образования ведет к системному разрушению психики школьников, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Делягин. Парламентарий считает, что эта политика направлена на уничтожение знаний и интеллекта, а ее плодом становятся чудовищные преступления в учебных заведениях.

Реальная проблема — системное разрушение психики школьников — является результатом последовательной либеральной реформы всей системы образования. Она продолжается и сейчас. Реформа объективно направлена не только на уничтожение знаний и интеллекта как таковых, но и на психическую дестабилизацию молодежи. Проявления этого мы видим в преступлениях, совершаемых в школах: то, что нельзя было даже вообразить в СССР или царской России, но что является почти обыденностью в США. На это продолжают ориентироваться либеральные реформаторы образования, — высказался Делягин.

По его мнению, преступления в российских школах являются следствием целенаправленной стратегической операции, истоки которой лежат не в текущих событиях на Украине. Он добавил, что, хотя украинские националисты и пользуются плодами этой дестабилизации, сама реформа началась гораздо раньше.

Так что, с моей точки зрения, преступления, совершаемые в школах РФ, — это действительно стратегическая операция террористов-психологов, вот только совсем не украинских. По крайней мере, началась она задолго до прихода бандеровцев к власти на Украине. Хотя, конечно, они и их английские руководители эффективно пользуются ее плодами. А охрана в школах, конечно, должна быть еще более усилена. Надеюсь также, что на входах в школы не будут размещать танки, ведь от разрушенного сознания ни автомат, ни наручники не помогут. Нужны уроки литературы, а для старшеклассников — психологии, — сказал Делягин.

Ранее психиатр Василий Шуров предположил, что участившиеся инциденты с нападениями подростков в российских школах могут являться результатом целенаправленной подрывной работы со стороны Службы безопасности Украины. По его мнению, это не случайные события, а спланированные действия.