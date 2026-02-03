Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 12:30

В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников

Депутат Делягин: реформа образования разрушает психику школьников

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Реформа системы образования ведет к системному разрушению психики школьников, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Делягин. Парламентарий считает, что эта политика направлена на уничтожение знаний и интеллекта, а ее плодом становятся чудовищные преступления в учебных заведениях.

Реальная проблема — системное разрушение психики школьников — является результатом последовательной либеральной реформы всей системы образования. Она продолжается и сейчас. Реформа объективно направлена не только на уничтожение знаний и интеллекта как таковых, но и на психическую дестабилизацию молодежи. Проявления этого мы видим в преступлениях, совершаемых в школах: то, что нельзя было даже вообразить в СССР или царской России, но что является почти обыденностью в США. На это продолжают ориентироваться либеральные реформаторы образования, — высказался Делягин.

По его мнению, преступления в российских школах являются следствием целенаправленной стратегической операции, истоки которой лежат не в текущих событиях на Украине. Он добавил, что, хотя украинские националисты и пользуются плодами этой дестабилизации, сама реформа началась гораздо раньше.

Так что, с моей точки зрения, преступления, совершаемые в школах РФ, — это действительно стратегическая операция террористов-психологов, вот только совсем не украинских. По крайней мере, началась она задолго до прихода бандеровцев к власти на Украине. Хотя, конечно, они и их английские руководители эффективно пользуются ее плодами. А охрана в школах, конечно, должна быть еще более усилена. Надеюсь также, что на входах в школы не будут размещать танки, ведь от разрушенного сознания ни автомат, ни наручники не помогут. Нужны уроки литературы, а для старшеклассников — психологии, — сказал Делягин.

Ранее психиатр Василий Шуров предположил, что участившиеся инциденты с нападениями подростков в российских школах могут являться результатом целенаправленной подрывной работы со стороны Службы безопасности Украины. По его мнению, это не случайные события, а спланированные действия.

школьники
Россия
образование
реформы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Риелтор назвал стоимость дома в Подмосковье
Армения открестилась от участия в ОДКБ
В Госдуме объяснили выдвижение Уорша на пост главы ФРС
Девушка попыталась поджечь ТЦ и «попалась» росгвардейцам
В Омске водитель легковушки устроил ДТП и вылетел из машины
Автоюрист оценил ужесточение правил техосмотра машин
Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения
В афганских вузах будут учить медицине пророка
ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе
«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине
«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна
Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга
Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков
Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт
Песков назвал морозы в Москве обычным явлением
Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026
На Солнце произошла мощная вспышка
Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина
Дальше
Самое популярное
Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев
Страны СНГ

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.