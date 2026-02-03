Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:48

Названы «серые кардиналы» нападений российских подростков на школы

Психиатр Шуров связал нападения российских подростков на школы с диверсиями СБУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участившиеся инциденты с нападениями подростков в российских школах могут являться результатом целенаправленной подрывной работы со стороны Службы безопасности Украины, предположил в беседе с NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его мнению, это не случайные события, а спланированные действия.

В участившихся случаях нападений учеников на школы мы имеем дело с диверсионной подрывной работой. За последнее время сильно обострились подобные инциденты. Вчера комментировал новость: подросток напал на пожилую пару с ножом, женщину зарезал, мужчину тяжело ранил. Им по телефону управляли украинские мошенники. Они (спецслужбы Украины. — NEWS.ru) выявляют подростков с нестабильной психикой и их накручивают. Я совершенно не удивлюсь, если выявят эту связь в случае с уфимским школьником. [СБУ] — это абсолютные террористы, которые по методичкам психологическими методами находят людей с нестабильной психикой, — высказался Шуров.

Он отметил, что текущая ситуация напоминает прошлые всплески суицидов среди молодежи, которые прекратились только после ликвидации тематических онлайн-групп. Психиатр подчеркнул, что необходимы срочные меры по контролю за подобными деструктивными активностями в интернете.

Ранее криминалист Михаил Игнатов предположил, что за нападением ученика на школу в Уфе могли стоять украинские мошенники или террористы. По его словам, в подобных инцидентах часто решающую роль играет манипуляция сознанием подростков через интернет.

