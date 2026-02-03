Криминалист ответил, кто мог подтолкнуть ученика к нападению на школу в Уфе

Украинские мошенники или террористы могли подтолкнуть ученика к атаке на школу в Уфе, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, ключевую роль в подобных трагедиях часто играет психологическая обработка подростков в Сети.

В последнее время участились случаи нападения на учителей, одноклассников и других учеников. Это, я считаю, совокупность факторов. На каких сайтах сидел подросток из Уфы? Какую литературу, какие статьи читал, чем интересовался? Может увлекался экстремистскими материалами, призывающими к таким поступкам, как к проверкам — мужчина он или нет? Вероятно, что украинские мошенники или террористы могли подстрекать таких податливых школьников и юношей к подобным акциям. Они специально их ищут, создают сайты, сообщества, заманивают, находят там детей и обрабатывают их: как себя проявить, как заставить общество себя бояться и уважать. Играют на таких комплексах, — сказал Игнатов.

Он отметил, что подростков зачастую заманивают материальным вознаграждением. Также, по словам криминалиста, ученику из Уфы могли внушить, что из-за юного возраста ему не грозит уголовное наказание.

Ранее сообщалось, что девятиклассник совершил нападение на школу в Уфе. Ученик был вооружен травматическим пистолетом. Школьник также взорвал петарду во время нападения. Подростка задержали.