Россиянам объяснили порядок возврата НДФЛ за лечение Минфин: россияне могут вернуть часть НДФЛ при оплате лекарств и медуслуг

Россияне при оплате медицинских услуг и покупке лекарств могут вернуть часть НДФЛ с помощью социального налогового вычета, заявили РИА Новости в пресс-службе Минфина. Там отметили, что общий лимит вычета составляет не более 150 тыс. рублей в год.

Общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ, если произведены расходы на лечение, спорт и обучение, в 2026 году составляет 150 000 рублей, — уточнили в ведомстве.

При этом для дорогостоящих видов лечения сделано исключение. В таких случаях никакого ограничения по сумме вычета нет, она равна фактически произведенным расходам. Однако неиспользованный остаток социального налогового вычета перенести на следующий год нельзя.

Ранее сообщалось, что лимит по социальному налоговому вычету по НДФЛ в 2026 году составляет 110 тыс. рублей на каждого ребенка. Речь идет о случаях, когда эти деньги были направлены на их обучение. Например, при ставке НДФЛ 13% родитель может вернуть 14 300 рублей.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России с 2026 года значительно вырос лимит корпоративных выплат при рождении ребенка. Максимальная сумма, которую работодатели могут перечислить сотруднику без уплаты НДФЛ и страховых взносов, выросла с 50 тыс. до 1 млн рублей.