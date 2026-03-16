«Всем было мало ее крови»: Стрелец вступилась за больную раком Лерчек

Журналистка Надежда Стрелец заявила в своем Telegram-канале о систематической травле блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Она подчеркнула, что давление со стороны общества и хейтеров могло серьезно повлиять на ситуацию с найденным у нее раком.

Еще вчера Лерчек была виновата во всех смертных грехах, а сегодня она стала жертвой этого общества, которое захлебывалось в праведном гневе. Каждый хейтер Лерчек виновен в том, что произошло, — отметила журналистка.

Стрелец добавила, что Лерчек «ходила на покаянные интервью» и пыталась закрыть долги по уголовному делу об отмывании денег. Однако, заметила она, общество часто упрощает сложные ситуации и ищет виновного, превращая личную драму в публичное обсуждение. По мнению журналистки, современная культура интернет-травли должна регулироваться государством.

Все эти блюстители нравственности, интернет-юмористы, новоявленные эксперты и прочие любители делать бизнес на чужой боли рано или поздно должны будут научиться отвечать за свои слова, — заключила Стрелец.

Ранее жених Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что химиотерапия проходит медленно и занимает около суток. Сама Лерчек отметила, что настроена позитивно. По словам блогера, она чувствует поддержку «всего мира».