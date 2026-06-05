«Относится спокойно»: мать Тимати о реакции внучки Алисы на хейт

Мать рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Симона Черноморская рассказала NEWS.ru, что ее внучка Алиса Юнусова с самого детства знает, что такое хейт в интернете, и относится к этому спокойно. По ее словам, она не в курсе, читает ли девочка негативные комментарии, которые появились после публикации трейлера фильма с ее участием «Дива» Анны Меликян.

Знает, мы с ней об этом говорили. И Анна Меликян Алису предупредила, что это будет. Да и в такой семье не получается без хейта. Но Алиса спокойно относится [к негативу в Сети]. Я даже не знаю, читает она или нет. Я ей никогда не зачитываю негативные [комментарии], — сказала Симона Черноморская.

Бабушка Алисы Юнусовой рассказала, что девочка ответственно подошла к съемкам, вела себя по-взрослому, не капризничала. По ее словам, самое важное, что Алиса поняла: кино — это большой труд.

Со стороны кажется, что легко и праздник — аплодисменты, красные дорожки. На самом деле это ежедневный труд в совершенно непростых условиях — то дождь, то холод. Смены были очень длинными, с задержками. В общем, как и у взрослых актеров, — сказала Симона.

Ранее продюсер Яна Рудковская поддержала дочь Тимати Алису Юнусову, которую хейтят за участие в фильме «Дива». Она сказала, что Алиса — трудяга, талантливая девочка и сама заслужила эту роль. Продюсер подчеркнула, что издеваться над детьми в соцсетях — аморально.