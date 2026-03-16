Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 08:44

«Ему не позволено»: экс-президент ФРГ назвал Мерца униженным Трампом

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается повлиять на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, но совершенно безуспешно, такое мнение в интервью немецкому телеканалу ARD высказал бывший лидер Германии Йоахим Гаук. По его словам, вместо этого Мерцу достаются лишь унижения.

Мерц, быть может, и хотел бы сказать: «Слушай, старик, хватит!» Но ему это не позволено, — констатировал Гаук.

Он добавил, что Трамп интерпретирует международное право довольно своеобразно. В связи с этим Мерц предпочел пресмыкаться перед американским лидером, чтобы сохранить связи, убежден Гаук.

Канцлер пока довольно ловко справляется с ситуацией, — саркастично отметил экс-президент.

Ранее Мерц осудил США за ослабление антироссийских санкций, назвав это неправильным сигналом. По его словам, решение американской стороны вызвало недовольство среди членов «Большой семерки». Канцлер усомнился, что действия США связаны исключительно с желанием снизить цены на нефть, предположив наличие скрытых мотивов.

ФРГ
Германия
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.