В МИД Ирана раскрыли, как долго республика будет сопротивляться США Аракчи: Иран будет воевать до тех пор, пока Трамп не поймет свою ошибку

Иран будет воевать до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не поймет свою ошибку, заявил в соцсети X глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Он подчеркнул, что пострадавшим должны выплатить компенсации.

Наши мощные вооруженные силы будут продолжать вести огонь, пока президент США не осознает, что незаконная война <...> ошибочна, — написал Аракчи.

Ранее Аракчи обвинил Израиль в экологическом преступлении против Тегерана. По его словам, бомбардировки топливных складов нарушают международное право. Министр отметил, что жители Ирана столкнутся с долгосрочным ущербом для здоровья.

Кроме того, глава МИД Исламской Республики заявил, что советники Трампа виновны в агрессии США и Израиля против Ирана. Он добавил, что война оказалась навязана как иранскому, так и американскому народам.

До этого стало известно, что лидеры стран G7 обратились к Трампу с просьбой скорее завершить операцию против Ирана. Они выразили обеспокоенность из-за ситуации в мировой экономике и указали на необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.