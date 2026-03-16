16 марта 2026 в 08:40

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 марта: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
В ночь на 16 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 145 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

С 23:00 15 марта до 08:00 мск 16 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 53 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 46 БПЛА, летевших на Москву, 38 БПЛА — над территорией Брянской области, 11 БПЛА — над территорией Ярославской области, восемь БПЛА — над территорией Калужской области, семь БПЛА — над территорией Смоленской области, по пять БПЛА — над территориями Ростовской и Ульяновской областей, четыре БПЛА — над территорией Тверской области, по три БПЛА — над территориями Воронежской, Костромской областей и над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Волгоградской области и по одному БПЛА — над территориями Краснодарского края и Саратовской области, — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
