Два российских аэропорта перекрыли небо для самолетов Росавиация: в аэропорту Казани и Нижнекамска ввели ограничения для самолетов

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что решение было принято ради безопасности.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Спустя двадцать минут Росавиация приняла аналогичные меры в отношении аэропорта Нижнекамска. Там уточнили, что решение также носит временный характер.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителей ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности воздушной гавани.

До этого в ведомстве заявили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Причины такого решения администрации воздушной гавани аналогичны.

Кроме того, три столичных аэропорта США — Рейган, Даллес и Балтимор-Вашингтон — закрыли на вылет из-за резкого химического запаха в диспетчерском центре. Инцидент произошел в Уоррентоне, штат Вирджиния, где запах повлиял на самочувствие авиадиспетчеров.