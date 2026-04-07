Нижнекамский «Нефтехимик» остался без американского хоккеиста

Нижнекамский «Нефтехимик» по взаимному согласию сторон прекратил сотрудничество с американским защитником Джозефом Душаком, сообщает Telegram-канал клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 28-летний легионер пополнил состав команды в середине текущего сезона, перейдя из китайского клуба «Шанхайские драконы».

За время выступлений в Нижнекамске Душак записал на свой счет пять голевых пасов в 23 матчах. До этого в КХЛ американец также защищал цвета череповецкой «Северстали» и минского «Динамо». Причины расторжения контракта не уточняются.

Ранее хоккейный тренер Владимир Плющев заявил, что будущий обладатель Кубка Гагарина — 2026 представляет Восточную конференцию, поскольку эта команда выглядит сильнее соперников с Запада. По словам специалиста, исход серий второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги во многом определят действия вратарей.

Кроме того, «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Баффало Сейбрз» со счетом 6:2 в рамках регулярного первенства НХЛ. Главным творцом победы хозяев стал российский капитан Александр Овечкин, отдавший две результативные передачи.