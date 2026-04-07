07 апреля 2026 в 12:18

«Восток даст бой Западу»: Плющев предрек исход второго раунда плей-офф КХЛ

Тренер Плющев: Кубок Гагарина выиграет команда из Восточной конференции

Владимир Плющев Владимир Плющев Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Будущий победитель Кубка Гагарина-2026 находится в Восточной конференции, так как они выглядят предпочтительнее конкурентов с Запада, заявил NEWS.ru хоккейный тренер Владимир Плющев. По его мнению, многое в сериях второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решит игра вратарей.

Я считаю, что победитель Кубка Гагарина будет с Восточной конференции. Начнется перекрестный плей-офф, и Восток сейчас даст бой Западу. Не знаю, кто из Запада останется в живых, — считает Плющев.

Тренер напомнил, что в матчах со «Спартаком» у ярославского «Локомотива» были сложности с реализацией. По мнению Плющева, в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» будет игра на нервах.

Мне бы хотелось, чтобы ЦСКА прошел как можно дальше, но с «Авангардом» будут непростые игры. Минское «Динамо» здорово зарекомендовало себя по ходу сезона, но казанский «Ак Барс» — далеко не простой соперник. Многое будет зависеть от игры вратарей. Было очень большое время для подготовки. Я думаю, что тренеры этому не рады, потому что нужно в течение 10 дней держать команду в хорошем тонусе, а это сложно, — добавил Плющев.

Второй раунд плей-офф Кубка Гагарина начнется 8 и 9 апреля. Серии пройдут до четырех побед.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:2 переиграл «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ключевую роль в победе сыграл российский капитан Александр Овечкин, оформивший две голевые передачи.

Спорт
Кубок Гагарина
КХЛ
Хоккей
Кирилл Николаев
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
