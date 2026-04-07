«Восток даст бой Западу»: Плющев предрек исход второго раунда плей-офф КХЛ

Будущий победитель Кубка Гагарина-2026 находится в Восточной конференции, так как они выглядят предпочтительнее конкурентов с Запада, заявил NEWS.ru хоккейный тренер Владимир Плющев. По его мнению, многое в сериях второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решит игра вратарей.

Я считаю, что победитель Кубка Гагарина будет с Восточной конференции. Начнется перекрестный плей-офф, и Восток сейчас даст бой Западу. Не знаю, кто из Запада останется в живых, — считает Плющев.

Тренер напомнил, что в матчах со «Спартаком» у ярославского «Локомотива» были сложности с реализацией. По мнению Плющева, в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» будет игра на нервах.

Мне бы хотелось, чтобы ЦСКА прошел как можно дальше, но с «Авангардом» будут непростые игры. Минское «Динамо» здорово зарекомендовало себя по ходу сезона, но казанский «Ак Барс» — далеко не простой соперник. Многое будет зависеть от игры вратарей. Было очень большое время для подготовки. Я думаю, что тренеры этому не рады, потому что нужно в течение 10 дней держать команду в хорошем тонусе, а это сложно, — добавил Плющев.

Второй раунд плей-офф Кубка Гагарина начнется 8 и 9 апреля. Серии пройдут до четырех побед.

