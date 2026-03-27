Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 13:53

Ушел из жизни бывший капитан «Нефтехимика» Геннадий Першин

Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший игрок «Нефтехимика» Геннадий Першин ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщили в Telegram-канале нижнекамского клуба Континентальной хоккейной лиги. Першин выступал за команду на протяжении 11 сезонов и был ее капитаном.

После завершения игровой карьеры спортсмен занялся судейством: с 1983 по 1997 год обслуживал матчи чемпионатов СССР и России. Кроме того, на протяжении более чем 25 лет Першин работал администратором футбольного «Нефтехимика» — с февраля 1995-го по август 2020 года. Сын Першина Эдуард также связал жизнь со спортом: он играл за московское «Динамо» и юниорскую сборную России, а в 1995 году был выбран на драфте НХЛ клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом раунде под общим 134-м номером.

Ранее сообщалось, что 9 марта на 68-м году жизни скончался Сергей Игнатов — звукорежиссер и один из четырех создателей радиостанции «Эхо Москвы». Как рассказал журналист Андрей Кравченко, известный как Антон Орехъ, последние три года Игнатов боролся с онкологическим заболеванием.

Нефтехимик
спорт
хоккей
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.