Канадский хоккеист КХЛ назвал лучшие города России

Канадский нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди в беседе с изданием Championat назвал свои любимые города в России. В списке форварда оказались Санкт-Петербург, Казань, Москва и Екатеринбург.

Мне нравится Санкт-Петербург своей архитектурой в европейском стиле. Ты не чувствуешь в этом городе себя как в России, ощущение, будто ты в центре Европы. Еще отмечу обязательно Казань и, наверное, Москву с Екатеринбургом. Это четыре моих любимых города в России. Мне нравятся большие города с историческими зданиями, потому что я из Монреаля, он такой же, — заявил Ди.

Новый розыгрыш регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 5 сентября 2025 года. В матче за Кубок Открытия встретятся ярославский «Локомотив», который стал обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне, и челябинский «Трактор».

Ранее тренер Владимир Плющев заявил, что новое правило в КХЛ о запрете контролировать шайбу за воротами более трех секунд ломает игру и превращает ее в тараканьи бега. По его словам, речь идет о вредном упрощении.