Самолеты застряли в аэропортах Домодедово и Жуковский В аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его данным, ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов.

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское). Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены для обеспечения безопасности полетов. Во время действия ограничений пять самолетов перенаправили на запасные аэродромы.

До этого в аэропорту Варшавы задержали украинца с устройством для глушения радиочастот. По предварительным данным, он пытался использовать оборудование, работающее в диапазонах авиационной связи и радиолокации.

Кроме того, аэропорт Ла-Корунья в Испании приостановил работу на два часа из-за диких кабанов, которые выбежали на взлетно-посадочную полосу. Это привело к перенаправлению двух самолетов и значительным задержкам рейсов. Причины, по которым животные оказались в охраняемой зоне, остаются неизвестными.