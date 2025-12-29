Новый год — 2026
Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе

В аэропорту Испании дикие кабаны вышли на взлетно-посадочную полосу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В испанском аэропорту Ла-Корунья 27 декабря произошла задержка рейсов из-за диких кабанов, которые вышли на взлетно-посадочную полосу, передает Euro Weekly News. Из-за животных два самолета были направлены на запасные аэродромы, а нескольким рейсам пришлось задержаться более чем на час.

Аэропорт был закрыт около двух часов, пока не прогнали кабанов. Территория аэропорта окружена забором из проволоки, поэтому остается неясным, каким образом животные попали на охраняемую зону.

Ранее в поселке Ильичево Красноярского края новорожденный теленок заблудился посреди ночи. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили малыша возле жилого дома, когда несли службу. Температура воздуха была ниже минус 10 градусов. Полицейские оперативно нашли хозяина и вернули ему беглеца.

До этого в Швейцарии власти запустили горячую линию по вопросам, связанным с бобрами. Рост популяции этих животных привел к повреждению инфраструктуры и гибели насаждений. Специалисты не только анализируют ущерб, но и оказывают психологическую поддержку людям. За последние 14 лет численность бобров в стране выросла втрое.

