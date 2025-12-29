Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе В аэропорту Испании дикие кабаны вышли на взлетно-посадочную полосу

В испанском аэропорту Ла-Корунья 27 декабря произошла задержка рейсов из-за диких кабанов, которые вышли на взлетно-посадочную полосу, передает Euro Weekly News. Из-за животных два самолета были направлены на запасные аэродромы, а нескольким рейсам пришлось задержаться более чем на час.

Аэропорт был закрыт около двух часов, пока не прогнали кабанов. Территория аэропорта окружена забором из проволоки, поэтому остается неясным, каким образом животные попали на охраняемую зону.

